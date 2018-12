Comital, la cassa integrazione in arrivo

Per Comital si profila una soluzione. Due mesi fa il governo annunciava di aver risolto per il meglio la crisi aziendale della Comital-Lamalù di Volpiano consentendo ai dipendenti di accedere alla Cassa integrazione guadagni. Ma i termini erano nel frattempo scaduti e in mancanza di decreto attuativo l’unica soluzione era il licenziamento. Il MISE ha tentato di scaricare la colpa sui curatori fallimentari, ma, scrive oggi La Stampa, nel frattempo una soluzione è stata trovata:

Il governo ha assicurato la copertura della cassa integrazione straordinaria per tutti, grazie alla circolare applicativa del decreto «emergenze». Ora la richiesta dovrà essere inoltrata tempestivamente, entro oggi, dal curatore fallimentare Fabrizio Torchio nel corso dell’incontro già convocato all’assessorato al lavoro della Regione Piemonte. Una boccata d’ossigeno per i lavoratori che da giugno, da quando cioè il tribunale di Ivrea ha dichiarato il fallimento delle due aziende, sono senza alcun reddito e ormai allo stremo delle forze. Grazie alla cassa integrazione, la curatela potrà procedere nei primi mesi del nuovo anno ad un nuovo bando per l’acquisizione delle due attività.

Il primo, scaduto il 7 ottobre, era infatti, andato deserto, ma visti alcuni interessamenti di gruppi internazionali, primo fra tutti uno cinese (che nelle settimane scorse ha visitato lo stabilimento e visionato gli impianti) c’è la possibilità concreta di trovare un compratore.

Leggi sull’argomento: Come Di Maio ha fregato gli operai Comital con la promessa della Cig