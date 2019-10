Come sta Gianluca Vialli

Dopo l’avventura fallita dell’acquisto della Sampdoria, Gianluca Vialli riparte dalla Nazionale: l’ex gemello Roberto Mancini lo vuole come capo-delegazione degli Azzurri agli Europei: oggi è ambasciatore dei volontari di Roma Euro 2020, ma «spero di avere un ruolo definito già per il prossimo raduno, a novembre». La storia della sua malattia è stata raccontata da lui stesso nel novembre 2018: l’intervento, otto mesi di chemioterapia, sei settimane di radioterapia: «Giravo con un maglione sotto la camicia perché gli altri non si accorgessero di nulla, per essere ancora il Vialli che conoscevano. Poi ho deciso di raccontare la mia storia e metterla nel libro».

Oggi Alessandro Angeloni sul Messaggero spiega che il tumore si è presentato e ora va debellato. Molto dipenderà dalle condizioni di salute:

Ma su questo, Gianluca, è ottimista. Ci mancherebbe. «Da marzo sto facendo altre cure, e dovevano esserci le condizioni fisiche e mentali per prendere questo impegno. Sto bene, bisogna avere pazienza, è dura più di quanto uno possa sperare. Ma i risultati sono positivi e non ha senso che io non continui a fare una vita normale: lavorare fa parte di questo, tutto va nel migliore dei modi. Sono un po’ arrugginito ma è bello per me rientrare in un certo tipo di routine. Ci sono le condizioni giuste per cominciare».

Se lo augura lo stesso Vialli e pure il suo amico Mancini. «Con lui mi sento in buone mani. Ci capiamo al volo, c’è stima e fiducia: io voglio aggiungere e non togliere nulla a nessuno». E il ct subito: «Ora ha la maturità giusta…». Come ha dire, è invecchiato pure lui.