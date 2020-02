Come lavarsi le mani ai tempi del Coronavirus

Il Mattino oggi pubblica un’infografica che spiega la procedura corretta per lavarsi le mani ai tempi del Coronavirus. A spiegare come effettuare il gesto è Maria Triassi, ordinario di Igiene alla Federico II di Napoli.

«La prima regola – chiarisce – è quella di lavarsi spesso le mani, per almeno venti secondi di seguito, e di evitare di toccarsi occhi, naso e bocca. E se non è disponibile il sapone, è pur sempre possibile utilizzare una soluzione alcolica al 60 per cento che sortisce in ogni caso l’effetto». I più a rischio sono gli anziani e i malati cronici. Tuttavia, il contagio può avvenire a tutte le età, per cui è sempre meglio evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute, così come è bene evitare i contatti stretti e protratti con persone che presentano una sintomatologia influenzale. Di rimando, gli specialisti consigliano anche di coprirsi sempre la bocca o il naso quando si starnutisce o si tossisce in presenza di altri.

Va tenuto presente che il virus può sopravvivere sulle superfici alcune ore, ma l’utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di ucciderlo. Un’altra buona regola è quindi quella di usare disinfettanti per pulire gli oggetti che potrebbero essere stati contaminati. In questo caso, spiega la Triassi, l’ipoclorito di sodio (candeggina diluita), può essere utilizzato come disinfettante, con un tempo di contatto di almeno 10 minuti sulle superfici, mentre l’alcol (per esempio, l’isopropilico al 70 per cento e l’etilico al 60) possono essere utilizzati per pulire ad esempio i metalli.