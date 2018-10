Come i leghisti sfottono Toninelli

Marco Cremonesi sul Corriere della Sera racconta un gustoso retroscena che riguarda la Lega e i suoi rapporti con l’alleato MoVimento 5 Stelle, specialmente per ciò che concerne gli uomini del governo gialloverde. In particolare, si parla del concentrato Danilo Toninelli, forse il ministro più sfottuto dell’esecutivo Lega-M5S:

Il messaggino di WhatsApp più scambiato tra i leghisti (ce l’hanno proprio tutti) è una foto sorridente di Danilo Toninelli: «Il ministro è in grande agitazione, ha mandato centinaia di ispettori a cercare in giro per l’Italia il Ponte di Ognissanti anche perché gli hanno detto che subito dopo ci saranno i morti».

Umorismo nero, e anche una certificazione: la sortita di Luigi Di Maio sulle «mani misteriose» che avrebbero ritoccato la manovra, in Lega non è stata affatto digerita. «Come facciamo a fidarci di questi?», dice un deputato di prima visibilità lasciando in sospeso la domanda.