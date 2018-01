Claudio Lotito e i favori chiesti al dirigente di Equitalia

Alessandro Migliaccio, ex dirigente regionale di Equitalia, è stato condannato a due anni di reclusione e nelle carte dell’inchiesta depositate al processo emerge uno spaccato della società romana non tanto commendevole. Nulla di penalmente rilevante, ma molti sono i favori chiesti a Migliaccio da insospettabili come Claudio Lotito, che doveva gestire il maxidebito della Lazio, l’ex ministro Paolo Cirino Pomicino per le multe, l’ex senatore Costa (Berlusconi) che si interessa del trasferimento di un dipendente mentre il collega Della Seta (PD) vuole aiutare il cugino. Racconta oggi il Messaggero:

Tutti chiamano, anzi chiamavano alla direzione di Equitalia per capire come chiudere i conti, subito e senza ulteriori aggravi. Nulla di penalmente rilevante, ma «favori tra personaggi di potere», come li ha definiti il gip Paola della Monica nelle motivazioni con cui ha appena spedito a giudizio sei indagati,tra cui Gabriella Alemanno (sorella dell’ex sindaco) in veste di vice direttore dell’Agenzia delle entrate, e condannato Migliaccio, un manager tentacolare sempre pronto ad aiutare. L’inchiesta del pm Stefano Fava ricostruisce le attività in Equitalia fra il 2011 e il 2014 dove i vertici si rendono disponibili per rateizzare il debito di imprenditori e amici. Lotito, Pomicino, senatori, segretarie di politici e prefetti, giudici e giornalisti non sono indagati nell’inchiesta, ma scorrendo le intercettazioni raccolte nelle oltre mille pagine del fascicolo si tratteggia una sorta di tam-tam sulle cartelle esattoriali.

«Quello che si legge nelle intercettazioni – scrive il gip in riferimento in particolare ai sei indagati a giudizio (tre manager Equitalia e tre imprenditori)con un linguaggio neanche allusivo è un continuativo contesto di favori tra persone di potere, il mercimonio della pubblica funzione per interessi economici e personali»: