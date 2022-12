La gaffe di Claudio Bisio con Mara Venier: "Io in formissima? Non posso dire lo stesso di te" | VIDEO

Momenti di imbarazzo ieri a “Domenica In” a seguito di un siparietto che ha visto protagonisti la padrona di casa Mara Venier e Claudio Bisio, ospite della trasmissione per promuovere l’uscita del suo nuovo film “Vicini di casa”, nelle sale dall’1 dicembre.

Il comico e attore, nel parlare della sua ultima fatica con Vittoria Puccini, Vinicio Marchioni e Valentina Lodovini, è infatti scivolato su una battuta non proprio felicissima che non è sfuggita ai telespettatori di Rai 1.

Claudio Bisio in forma con Mara Venier pic.twitter.com/pRlvzyw9yV — Dignitosamente brillo (@semprebrillo) December 5, 2022

La battuta spiacevole di Claudio Bisio a Mara Venier: “Io in formissima? Non posso dire lo stesso di te”

Nello specifico, nel presentarlo in studio, Mara Venier ha accolto Claudio Bisio esclamando: “Ciao Claudio, ti trovo in formissima, magro, lucido, scattante”. Al che l’attore ha replicato: “Grazie, non posso dire lo stesso di te”. A quel punto, la conduttrice veneta, non lasciando trapelare alcuna reazione, ha glissato sulla battuta non riuscitissima di Bisio e ha mandato in onda alcuni video dell’inizio della carriera dell’attore piemontese. Poi, una volta ritornati in studio, ha sferrato la sua “piccola” vendetta sottolineando la calvizie dell’attore: “Tu non hai mai avuto capelli?”, gli ha chiesto. Uno a uno palla al centro.