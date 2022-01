Berlusconi chi? Il video di De Mita che smonta in 3 parole l’ipotesi di Silvio al Quirinale

Sceglie la via della sintesi per bocciare, senza neanche farla sorgere, l’ipotesi che vedrebbe Silvio Berlusconi eletto Presidente della Repubblica. Il leader di Forza Italia è il nome scelto dal centrodestra per il Colle, ma dopo il via libera dei leader sembra che questo piano sia sul punto di tramontare ancor prima dell’alba. E a mettere la pietra tombale sulla possibilità di vederlo al Quirinale è Ciriaco De Mita, ex Presidente del Consiglio – ora sindaco di Nusco (in provincia di Avellino) – e deus ex machina dell’elezione di Francesco Cossiga al Colle a metà degli anni Ottanta.

De Mita a proposito di Berlusconi PDR. pic.twitter.com/KDCY5KwQfX — Rosaria (@LuluDelTabarin) January 16, 2022

De Mita smonta in poche parole l’ipotesi di Berlusconi al Quirinale

“Chi?”. A domanda risponde con un altra domanda. A porre l’interrogativo a Ciriaco De Mita è stata una giornalista del Tg2 che gli chiedeva se una personalità divisiva come quella di Berlusconi fosse destinata a unire le anime eterogenee dei diversi partiti di maggioranza e opposizione. Ma l’ex Presidente del Consiglio non si è limitato solamente a far finta di non capire il nome pronunciata dall’inviata del telegiornale.

La giornalista, infatti, prova a ripetere il nome di Berlusconi e, proseguendo nella sua sintesi che va al di là della retorica, Ciriaco De Mita replica: “E chi lo vota?”. Perché questo è il vero tema. Lo stesso centrodestra sa di non avere – allo stato attuale dei fatti – i numeri per procedere all’elezione immediata del leader di Forza Italia al Quirinale. I soli tre partiti che compongono la coalizione (e i membri sparsi degli altri movimenti) non permettono di avere la sicurezza di un esito scontato al voto. Occorrerà pescare – e non solo nel gruppo Misto – per poter raggiungere quella soglia minima. E per questo, nelle ultime ore, si sta pensando di optare per un teatrale passo indietro. E, forse, la previsione di De Mita è azzeccata.

(foto e video: da Tg2)