La figuraccia di Ciampolillo sgridato dalla Casellati in Senato: “Ogni volta arriva all’ultimo…” – VIDEO

L’ex senatore del Movimento 5 Stelle Lello Ciampolillo ieri si è reso protagonista di un piccolo show con la presidente del Senato Casellati. Erano appena terminate le dichiarazioni di voto e quelle in dissenso quando la Casellati si sente chiamare dal senatore: “Vuole intervenire per che cosa? In dissenso? Ma lei per la verità non era iscritto. Arriva sempre all’ultimo momento…”, aggiungendo, forse anche ricordando quanto successo in occasione del voto alla fiducia al governo di Conte (Ciampolillo arrivò in extremis): “Ogni volta arriva all’ultimo…”.

L’ex grillino ha provato a replicare spiegando di essersi regolarmente iscritto: Presidente, io non sono arrivato all’ultimo, mi ero iscritto in dissenso…”, mentre in aula si alzava qualche borbottio di protesta. Alla fine la Casellati ha ceduto: “Va bene parli pure in dissenso ma ogni volta…”. Ovviamente poi il senatore ha votato no alla fiducia al governo Draghi dopo essere risultato assente alla prima ‘chiama’.