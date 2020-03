Chiusura a oltranza oltre il 3 aprile: il piano di Conte

Giuseppe Conte studia la chiusura a oltranza oltre la data del 3 aprile per l’emergenza Coronavirus. Un retroscena a firma di Ilario Lombardo sulla Stampa dice che il presidente del Consiglio sta studiando il modo di prorogare la data di scadenza delle misure di lockdown e quarantena, avendo ben presente che le ipotesi di riaprie il 25 marzo o il 3 aprile ormai sono già passate:

Le vittime continuano a salire, i contagiati sono sempre di più, le terapie intensive sono allo stremo. Eppure si percepisce un fragile ottimismo nel governo. La speranza è che la curva dei positivi arresti la salita. Se, come dicono molti scienziati, il picco sarà entro domenica, il contenimento avrebbe dato i suoi frutti. «Questa è la settimana decisiva», ripete Conte che ha già chiaro quello che gli esperti sanno da sempre: il 3 aprile nulla o quasi verrà riaperto. Salvo miracoli, la data di scadenza fissata nei decreti non sarà rispettata. La chiusura delle scuole sarà prorogata e così i divieti per attività non essenziali.

L’esempio cinese suggerisce di diluire nel tempo le riaperture, per evitare di scatenare una nuova e incontrollata diffusione del virus. Le immagini della metropolitana di Milano affollata, anche a causa della riduzione delle corse che sta costringendo i pendolari ad ammassarsi, sono la fotografia di un Paese che non ovunque riesce a fermarsi come dovrebbe. E così il Viminale è costretto a minacciare di irrigidire controlli e sanzioni, già in forte aumento, per chi esce di casa senza motivo.