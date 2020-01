La ragazza aggredita a sputi mentre faceva volantinaggio per le elezioni in Emilia-Romagna

Una ragazza che faceva volantinaggio per le elezioni in Emilia Romagna è stata ricoperta di insulti e di sputi e spintonata a Modena. Lo scrive la pagina Facebook dei Giovani Democratici che racconta l’episodio:

Questa mattina Chiara, una ragazza da poco iscritta al circolo dei Giovani Democratici Modena Città, durante le attività di volantinaggio degli ultimi giorni di campagna elettorale è stata aggredita da un uomo per quello che stava facendo, con l’aggravante secondo l’aggressore di starlo facendo per questo partito in particolare.

Due giovani donne oggi accusate di militare dalla parte sbagliata sono state ricoperte da insulti, sputi e spintonate obbligando una delle due al pronto soccorso.

Tutta la comunità provinciale e non solo dei Giovani Democratici esprime solidarietà a Chiara, che come tutti noi ha degli ideali e dei valori in cui crede e per i quali aveva deciso di attivarsi e di impiegare tempo ed energie. Perché questo costituisce la vera politica: impegno, voglia di lottare per quello in cui si crede, discussione e passione.

Ogni nuovo militante, di qualsiasi forza politica che rientri nei valori costituzionali è solo un bene per la democrazia.

Giulia Mancuso, segretaria cittadina dei Giovani Democratici, ha scritto sul suo profilo Facebook che il fatto è accaduto in zona San Faustino e ha fornito maggiori dettagli: “Mentre lei stava procedendo come da prassi all’inserimento dei volantini nelle buche della posta, dopo essere stata fatta entrare da una signora al citofono, un signore (chiamarlo così è grande complimento, non meritato) le è andato incontro e, quando ha capito cosa stava facendo e in particolare quando ha visto il logo PD sul volantino, ha aggredito Chiara spingendola fuori con violenza, tra sputi in faccia, bestemmie e insulti vari verso lei e verso il partito. Nella colluttazione Chiara è rimasta con la gamba incastrata nella porta. Sta bene, non è grave, ma la cosa non passerà sotto silenzio, statene certi”.

Intanto Luciano Sanguettoli, 75 anni, il compagno della signora Anna Rita Biagini- che ieri ha accompagnato Salvini in tour nel quartiere indicandogli i campanelli dei presunti spacciatori – ha trovato la sua auto col vetro spaccato. “Hanno rotto il vetro con un mattone, ho fatto denuncia ai carabinieri”

