"Fai attenzione, potrebbe diventare il tuo datore di lavoro", la risposta classista di Chiara Nasti

Chi vive sui social e ha fatto di queste piattaforme un proprio “lavoro” conosce bene le dinamiche. Perché ogni uscita fuori luogo rischia di alimentare molte polemiche. E Chiara Nasti non è nuova a “incidenti” del genere, rendendosi protagonista di repliche piccate a chi critica alcune sue uscite. L’ultimo caso parte da una Instagram Stories in cui l’influencer ride divertita di fronte a un bambino di 6 anni che dice “vaffanc*lo”.

mi sa che Chiara Nasti è rimasta ferma al feudalesimo con i Vassalli Valvassori Valvassini ecc ecc pic.twitter.com/pYAz1iVd7m — nora (@dockyard_) October 24, 2022

Chiara Nasti e la maleducazione che non esiste se si è ricchi

Una utente, ha infatti commentato una fotografia chiedendo spiegazioni sul perché di quella reazione da parte di Chiara Nasti di fronte a un bambino che utilizza del turpiloquio. Si fa riferimento alla scarsa educazione del piccolo (che, ovviamente, non ha alcuna colpa) e alla replica sorridente dell’influencer. Parole che non sono piaciute alla futura mamma (tra qualche giorno darà alla luce il figlio che nascerà dalla sua relazione con il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni), che ha replicato così:

“Ma maleducato perché? Io farei attenzione a parlare di chi non conosci, perché se forse non lo sai quel bambino sta molto bene economicamente. Magari un giorno sarà il tuo datore di lavoro e dovrai solo ringraziarlo. Ma imparate a campare su”.

Non entra nel merito della critica, ma fa un discorso classista. Se la prende chi parla di maleducazione (pensando che la critica fosse al bambino di 6 anni, mentre si contestava la sua reazione sorridente) e replica parlando della situazione economica della famiglia del piccolo, facendo un inciso sul suo probabile futuro. E, ovviamente, con questa risposta non ha fatto altro che aumentare le contestazioni.

“Sì, sono no vax e ho fatto bene”

Una polemica dietro l’altra. Solo qualche mese fa, dopo aver annunciato di essere in dolce attesa, Chiara Nasti aveva parlato delle “donne che si svaccano in gravidanza“. Poi se l’era presa con Italo Treno. E nelle scorse settimane, il suo nome era tornato alla ribalta per alcune riposte date su Instagram (la sua pagina conta oltre 2 milioni di follower) a chi le chiedeva perché avesse scelto di non vaccinarsi contro il Covid.

“Alla fine ho fatto bene, non è cambiato nulla… probabilmente con un vaccino avrei avuto anche dei problemi”, aveva risposto l’influencer. In realtà il vaccino anti-Covid è sempre stato fortemente consigliato alle donne in gravidanza, per evitare che l’eventuale infezione (e lei è stata contagiata alla fine del 2021) possa causare problematiche al feto in via di sviluppo.

(Foto IPP/ Daniele Cifalà)