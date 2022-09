"Non uso l'autista perché mi viene la nausea e il mal di schiena": Chiara Nasti contro Italo e chi ci lavora

Chiara Nasti furiosa su Instagram: l’influencer dei record, spesso “oggetto” di critica, questa volta punta il dito contro Italo Treno, “colpevole” di una serie di disservizi legati al suo viaggio sulla tratta Napoli-Roma. Nello specifico, l’imprenditrice digitale (futura moglie del calciatore Mattia Zaccagni e attualmente incinta) ha raccontato in alcune storie su Instagram tutta una serie di “disavventure” che l’hanno vista protagonista mentre era sul treno.

Chiara Nasti contro Italo: “Il mio cane doveva salire gratis, il personale ha dei modi pessimi e zero umanità”

Chiara Nasti ha scritto in una delle storie pubblicate sul suo account (che conta 2 milioni di followers): “Ma che follia è Italo? Può fare qualsiasi ritardo, lasciare sporche le loro carrozze, e tanto altro…e poi mi fa pagare il biglietto per un cane di 1.5 kg (€90) quando al di sotto dei 5 kg c’è scritto ovunque che non va pagato! Se uso questo mezzo è perché sono in dolce attesa e la tratta Napoli-Roma con un autista mi fa venire la nausea e il mal di schiena, ma questi mezzi non sono da meno: possono anche fallire per quanto mi riguarda. Vergogna, trattate la gente peggio degli animali, fate a tutti i costi i furbi per speculare su qualsiasi cosa”.

Andando ad approfondire la questione “animali” sul regolamento di Italo, si legge che i cani di piccola taglia, con peso inferiore ai 5kg, possono viaggiare gratis a patto che si trovino nel trasportino. In caso contrario, anche loro pagano il biglietto come i cani di media e grossa taglia, i quali chiaramente non possono viaggiare col trasportino e per cui va comprato un titolo di viaggio. Tornando a Chiara Nasti, quindi, sarebbe da capire se il suo cane viaggiasse o meno col trasportino: nel primo caso avrebbe ragione (l’animale avrebbe dovuto viaggiare gratis), nel secondo caso invece avrebbe avuto bisogno del biglietto.

L’influencer ha poi aggiunto sempre contro Italo: “La maggior parte della gente che ci lavora (non ne faccio di tutta l’erba un fascio perché ci sono ancora brave persone) hanno dei modi pessimi, ti rispondono con aria di sfida e ormai c’è zero umanità anche davanti ad una donna in dolce attesa. Poi vi lamentate che la gente sfrutta al 100% le proprie possibilità. e fanno bene a questo punto! PS: Ho chiesto di mostrarmi il regolamento perché ho sempre viaggiato col mio cane e c’era scritto tutt’altro… ma siccome sono una signora non ho voluto far polemica. Inventare regole al momento… NO WORDS! ITALO? MAI PIÙ!”. Al momento, l’impresa ferroviaria non ha replicato alle pesanti accuse di Chiara Nasti.