Chiara Gamberale, 42 anni, scrittrice da quando ne aveva 19, conduttrice radiofonica e autrice televisiva, potrebbe essere la nuova presidente del Partito Democratico rinnovato come da promesse di Nicola Zingaretti prima delle elezioni. Il suo nome, scrive il Corriere della Sera, è stato evocato in questi giorni al Nazareno.

Chiara Gamberale presidente del Partito Democratico?

E lei in un’intervista rilasciata a Franco Stefanoni del Corriere della Sera conferma l’ipotesi: «È da un paio di mesi che mi arriva questa voce. Sono molto onorata di essere presa in considerazione anche se di contatti ufficiali non ne ho avuti, nessuno mi ha chiesto niente. Certo mi lusinga. Ci rifletterò se davvero verrò chiamata. Comunque, un po’ sorpresa sì. Devo dire che sono reduce da una notte quasi insonne perché mia figlia Vita di due anni ha avuto problemi di stomaco, e ho bisogno di recuperare per pensare meglio». Chiara Gamberale è figlia di Vito, manager di Telecom, Autostrade e F2I:

Che rapporti ha con il Pd?

«Non frequento il partito. Ho conosciuto Zingaretti nel gennaio 2019, per le primarie del Pd del marzo successivo, durante un’intervista dove usciva il suo volto più umano e personale. Nessun contatto con altri dirigenti. Conosco solo Carlo Guarino, consulente digitale che si occupa di comunicazione social per il segretario. Io sono un outsider rispetto al Pd». Perché hanno pensato a lei?

«Io sono una outsider anche della politica, non mi sono esposta mai più di tanto e sono innamorata pazza del mio lavoro di scrittrice. Emotivamente sono tagliata per questo e non per la politica. Non partecipo ai talk show televisivi perché non mi piace parlare d’altro se non dei libri. Non sono nemmeno una che utilizza i social network: ho un vecchio Nokia per telefonare e inviare messaggi, stop».

E allora perché?

«Se qualcuno ha fatto il mio nome nel Pd credo si debba a come vivo la mia attività di autrice di narrativa. Non c’è soltanto la produzione letteraria in quanto tale. Per me è importante il contatto con la gente. Racconto storie sulla complessità delle relazioni degli esseri umani. Poi ci sono i momenti collettivi, molto emozionanti, con tante persone, durante le presentazioni. Sotto questo profilo, ho acquisito la capacità di comunicare anche per aver fatto molta radio».

