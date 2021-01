Chi entra e chi esce: il toto-ministri verso il Conte Ter

Nella centrifuga di veti incrociati che ribolle in questi giorni di trattative per il Conte Ter, uno dei tasselli più importanti riguarda quello dei ministri, tra conferme (poche), bocciature (molte) e anche qualche testa eccellente pronta a saltare. Il punto sul toto-ministri lo fa questa mattina Annalisa Cuzzocrea su “Repubblica”:

“Il gioco dei nomi, delle tessere per comporre un eventuale Conte ter, ripartirà – se ci saranno le condizioni per farlo – da dove si era arenata la trattativa poche settimane fa. E cioè dalla principale richiesta di Italia Viva, quella sulla quale i dem Dario Franceschini e Goffredo Bettini avevano chiuso la porta a Matteo Renzi: il ministeri dell’Economia. Roberto Gualtieri è entrato nel mirino per via della gestione del Recovery fund, ma è stato fin qui difeso dalla segreteria dem, che non può certo dare l’idea di sacrificare la testa di uno dei suoi ministri più importanti perché lo chiede l’ex premier, che pure è stato uno dei principali sponsor dell’ex parlamentare europeo durante la nascita del Conte due. Per Gualtieri, però, potrebbe aprirsi un’altra strada: la candidatura a sindaco di Roma. Sulla quale al secondo turno potrebbero convergere i voti del Movimento 5 stelle, i cui dirigenti sono ormai convinti che Virginia Raggi non possa farcela.”