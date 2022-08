C’è un’ape nel simbolo di Impegno Civico. Ed è subito “Ape Maio” | VIDEO

Chissà se è stato voluto o no. Di sicuro il simbolo di Impegno Civico, – un’ape, “simbolo della coscienza

ecologica e animale la cui estinzione potrebbe segnare il destino di tutto il genere umano” non verrà dimenticato facilmente. ,Infatti l’animale totem scelto dal partito fondato dal ministro degli Affari esteri e della

cooperazione internazionale Luigi Di Maio in vista delle elezioni anticipate del prossimo 25 settembre è +stato già rinominato “Ape Maio”.

C’è un’ape nel simbolo di Impegno Civico. Ed è subito “Ape Maio”

Il logo della formazione politica è stato svelato oggi a Roma nel corso di una conferenza: un’ape stilizzata di colore arancio campeggia su uno sfondo blu insieme alla scritta Impegno Civico, in bianco. Sotto un’onda tricolore il cognome del ministro svetta invece su campo arancione. In alto, il simbolo di dimensioni ridotte di Centro Democratico, la formazione del sottosgretario Bruno Tabacci che ha aderito all’iniziativa di Di Maio. “È il simbolo della nostra coscienza ecologica, nel momento in cui scomparissero non esisterebbe nemmeno più l’essere umano – svela il ministro degli Esteri -. Questo è un aspetto poco conosciuto, ma racconta quello che sta accadendo sul nostro Pianeta. Mettere l’ape nel simbolo significa richiamare la nostra grande coscienza ecologista, significa mettere al centro la nostra transizione ecologica, che è fondamentale nel Pnrr, significa che non risolveremo il problema del cambiamento climatico singolarmente come Stati ma dobbiamo portarlo ai tavoli internazionale del G7, del G20, della Cop27 in Egitto

Tutto bello, bello, bellissimo tranne per il fatto che sui social è bastato pochissimo perché tutti associassero l’operoso insetto con il cognome del leader di Impegno Civico, pericolosamente somigliante a quello di un celeberrimo cartone, “L’ape Maia”:

e vola vola vola l’ape maio

gialla e nera nera e gialla tanto gaia pic.twitter.com/rEU6dktVOJ — cicciorosina (@cicciorosina) August 1, 2022

…

…..

……..

Il logo di Impegno Civico.

Con l’ape.

L’ape Maio.

Devono invaderci. pic.twitter.com/fv0oBZ30Lj — Daniele Mancino (@mrror) August 1, 2022

Solo una svista o invece una furbata che ammicca ai social e punta a far ricordare, alle urne e anche fuori, un partito giovanissimo?