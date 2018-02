Catello Vitiello: il massone in sonno candidato con il MoVimento 5 Stelle

Catello (Lello) Vitiello, «oratore» della loggia napoletana «Sfinge» aderente all’obbedienza del Grande Oriente d’Italia, è candidato con il MoVimento 5 Stelle in Campania. Lo sostiene oggi il Mattino di Napoli, che dice che Vitiello è candidato nel collegio Campania 1 – 03 a Castellammare di Stabia. Nelle liste, poi, risultano anche un fratello e la moglie di due iscritti al Grande Oriente.

Catello Vitiello è stato inserito nel collegio uninominale dallo stesso Luigi Di Maio, chissà se prima o dopo che il Blog delle Stelle si era vantato di aver fatto fuori anche i massoni. Valentino Di Giacomo, autore dell’articolo, racconta che Vitiello si sarebbe messo “in sonno”, e questa informazione evidentemente non può che provenire dall’interno della loggia. Dove magari qualcuno ha voluto fare, dopo la presentazione delle liste, uno sgambetto al candidato:

Catello Vitiello, per i «fratelli» semplicemente Lello, è un avvocato stabiese, figlio di Salvatore, ex democristiano e candidato a sindaco nel 2013 proprio a Castellammare. Vitiello non avrebbe neppure partecipato alle parlamentarie perché al punto «6h» del regolamento grillino è espressamente vietata l’iscrizione a logge massoniche. Forse è per questo che Vitiello, una volta certo di essere stato inserito nelle liste elettorali dei 5 Stelle, ha chiesto alla propria loggia, esattamente lo scorso 23 gennaio, di volersi «mettere in sonno».

Nel linguaggio massonico è l’espressione usata per descrivere chi non vuole più partecipare ai lavori. Durante «l’assonnamento» il massone perde i suoi diritti all’interno della loggia, ma mantiene la sua qualità di iniziato e può richiedere in seguito di essere riammesso. Un paradosso che proprio Vitiello non avrebbe rispettato il regolamento dei grillini, lui che rivestendo il ruolo di oratore all’interno della «Sfinge», è indicato come il «Dignitario custode della legge massonica». Vale a dire chi è preposto proprio a controllare che vengano applicati i dettami della Costituzione e dei Regolamenti all’interno «dell’officina». Fino al 23 gennaio Vitiello era tra gli «attivi e quotizzati» della loggia napoletana, poi ha lasciato per dedicarsi a pieno regime alla campagna elettorale.