La madre dei bambini salvati da Rahhal Amarri è scappata con i figli mentre lui moriva in mare

Dopo che Rahhal Amarri aveva tratto in salvo i due bambini in pericolo in mare al largo di Castel Volturno, la madre li ha portati via mentre l’uomo veniva colto da malore

Mentre Rahhal Amarri moriva, stroncato da un malore dopo aver tratto in salvo due bambini sul litorale di Castel Volturno, la madre dei piccoli di sei e otto anni – che facevano il bagno nonostante il mare agitato e i cartelli di pericolo affissi dallo stesso gestore del Lido dei Gabbiani – era già corsa via insieme ai figli, probabilmente per il timore che qualcuno le contestasse la mancata vigilanza. Per ora non ne risponderà perché nessuno avrebbe fornito indicazioni sulla sua identità. Strappati da una morte certa dal 42enne originario del Marocco che si faceva chiamare Said, che viveva nell’abitazione dei proprietari dello stabilimento e lo gestiva in qualità di rappresentante di una società che lo stava per acquisire. Inutili i tentativi di rianimarlo sul bagnasciuga: dopo aver tratto in salvo il primo bambino, quello più vicino alla riva, nella foga si era tuffato nuovamente in acqua non accorgendosi che una imbarcazione era arrivata a soccorrere l’altro giovanissimo in pericolo.

A quel punto ha avuto un malore, probabilmente un infarto dovuto allo stress e allo sforzo fisico, ed è stato anche lui sballottolato dalle onde. Lascia una moglie e un figlio, rimasti a vivere in Marocco. “La verità è che il mare era molto agitato e quei bambini non si sarebbero proprio dovuti tuffare. Qualcuno aveva il dovere di dirglielo”, spiega al Messaggero un gestore di un lido di Ischitella. “Lungo questo litorale muoiono bagnanti a decine per imprudenza, a volte troviamo i corpi dopo sei o sette giorni”, raccontano invece i volontari di un’associazione del luogo. È stata aperta sulla vicenda un’indagine della Capitaneria di Porto, che quando è arrivata sul posto non ha trovato – per l’appunto – i due bambini salvati e la loro madre. Il presidente della Camera Roberto Fico ha ricordato così Amarri: “Un gesto di eroismo e di enorme altruismo. Un gesto che non possiamo dimenticare”. Il bagnino del Lido dei Gabbiani, Francesco Pio Russo, ha confermato che i genitori dei bambini salvati si sono dileguati: “Spiace solo di una cosa, che nessuno ha ringraziato Said per quello che ha fatto. I genitori dei due bambini

non li abbiamo più visti. Sono letteralmente spariti”.