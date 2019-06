La presidente Casellati ritarda i voli Alitalia (e conferma)

Ieri il Fatto Quotidiano in un articolo a firma di Carlo Tecce ha raccontato che la presidente del Senato Elisabetta Casellati ha rifiutato di imbarcarsi su voli Alitalia finché gli altri passeggeri non si fossero seduti ai loro posti e una sua collaboratrice ha cambiato posto senza autorizzazione, provocando un ritardo di un’ora alla partenza. La Casellati ha contestato la circostanza sostenendo di aver soltanto discusso dei ritardi nelle partenze e senza nominare Alitalia:

“È successo di recente che venissi chiamata dalla saletta dell’aeroporto per imbarcarmi con gli altri passeggeri e che poi fossi costretta invece ad attendere, due ore una primavolta emezz’oral’ulti ma, prima del decollo. In tutti i casi mi sono ritrovata a discutere con gli altri passeggeri e a constatare che quella dei ritardi nei voli aerei è ormai una piaga. I comandanti hanno addotto ogni volta spiegazioni diverse: nel caso del volo Venezia-Roma del 10 giugno per ‘lavori in corso’, e nel Roma-Parigi del 12 giugno per traffico nell’aeroporto francese e condizioni meteorologiche avverse. Il tutto è ovviamente verificabile (…) Non fa parte del mio modo di agire né di rapportarmi usare privilegi impropri né mettere in difficoltà chicchessia. Non l’ho mai fatto prima e men che meno oggi”.