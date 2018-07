Casapound sostiene il governo Lega-M5S

Luca Marsella, eletto consigliere municipale a Ostia con Casapound, rilascia oggi un’intervista alla Stampa in cui parla della presentazione del libro di Antonio Maria Rinaldi alla Camera a cui erano presenti i fascisti del terzo millennio e, soprattutto, dei rapporti sovranisti con Salvini, la Lega e il MoVimento 5 Stelle, premettendo che «Sosteniamo sia pure da fuori questo governo»:

Ci sono persone, come Carla Ruocco, o professori sovranisti, non solo Savona, che costruiscono eventi economici in cui poi si ritrovano anche persone di CasaPound.

«Vero. Ma ce ne sono anche altre come Fico. Per fortuna l’opzione Fico è molto minoritaria, nel Movimento Cinque Stelle. Molto bene, per noi».

Esiste un qualche collegamento tra le propagande social dei sovranisti?

«No. Diciamo che molti ci hanno seguito e imitato, e noi questo vogliamo essere: uno sprone esterno per l’area di governo. La bandiera europea sbarrata è un’invenzione di Di Stefano, quando andò in Europa a fare questa iniziativa simbolica. Speriamo che il governo sia sempre più su queste posizioni. Di sicuro è una stagione positiva per CasaPound, abbiamo eletto consiglieri in tante realtà, non solo a Ostia. Le differenze tra sovranisti sfumano, mi creda, e siamo tutti la stessa casa».