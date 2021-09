Freccero dice a La7 che non ha fatto il vaccino perché gliel’ha consigliato Montaigner

Il giornalista ed ex consigliere d’amministrazione della Rai, Carlo Freccero, non si è vaccinato contro il Covid. E lo ha detto lui stesso, fieramente e pubblicamente, durante un suo intervento a In Onda, programma condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo su La7. “Ho parlato con Montagnier il 12 agosto a Firenze – ha detto Freccero – e lui mi ha consigliato di non farla (la vaccinazione, ndr), così non l’ho fatta”. Biologo e virologo francese, un Nobel per la medicina nel 2008, Montaigner ha spesso fatto parlare di sé per le sue posizioni spesso “antiscientifiche” e criticate da accademici e professionisti come quelle a supporto dell’omeopatia, oppure sulla papaya capace di curare le sindromi respiratorie dovute alla Sars. Sul Covid è fermamente convinto che sia stato creato in un laboratorio di Wuhan, e che i vaccini non siano stati testati a sufficienza. Lo stesso Freccero, in un intervista a Panorama, affermava che il Premio Nobel sia uno dei punti di riferimento dei No Vax insieme al “guru” dell’idrossiclorochina Didier Raoult.

Ai due conduttori, De Gregorio e Parenzo, il giornalista ha anche rivolto un’accusa: “Io avessi fatto il telegiornale – ha detto – avrei in qualche modo introdotto una pagina molto importante su questo, c’è stato un vice questore della Polizia di Stato a Roma che si chiama Nunzia Alessandra Schilirò che sul palco ha detto ‘La disobbedienza civile è un dovere sacro quando lo Stato diventa dispotico’, questa è la notizia esplosiva, formidabile, commovente. Beh vuol dire che l’Italia sta cambiando e io sono veramente felice”.

Infine, l’autore televisivo ha parlato della teoria del “Grande Reset”: “La pandemia – ha spiegato – crea una frattura nella storia, una volta si diceva ‘Avanti Cristo’/ ‘Dopo Cristo’ oggi si dice invece ‘Avanti COVID-19’/ ‘Post COVID-19’. Cosa vuol dire questa cosa? Che occorre resettare il mondo che è ormai fallito”. Secondo Freccero, dunque, non sarebbe stata la pandemia ad aver causato la crisi economica “piuttosto la crisi economica ad avere causato la pandemia, o quanto meno, ad averla amplificata al fine di ultimare il ‘Grande Reset’”. In conclusione, Freccero ha fatto sapere di aver firmato per il referendum abrogativo contro il green pass: “Per me è uno strumento di controllo. Io faccio il referendum per un motivo molto semplice, perché voglio rispettare la Costituzione che dice di tutelare le minoranze”.