Il Capodanno di Roma con Raggi e Di Maio

“Di Maio strumentalizza e si fa la campagna elettorale a spese dei romani. Roma non è cosa loro”, afferma in una nota Articolo 1 – Mdp di Roma commentando le parole di Luigi Di Maio che sul blog di Grillo annuncia la sua presenza al Circo Massimo in occasione della festa di fine anno organizzata da Roma Capitale. “Di Maio scambia la festa dei romani e dei tanti turisti che saranno presenti domani sera al Circo Massimo per una festa del suo movimento. Se Di Maio poi non volesse proprio rinunciare a passare la fine dell’anno a Roma, gli ricordiamo che subito dopo ci sarebbero anche i funerali di Spelacchio”.

Di Maio ha infatti annunciato ieri a margine del lungo post in cui racconta le nuove regole per le candidature nelle parlamentarie di voler passare il Capodanno al Circo Massimo, dove l’amministrazione Raggi ha organizzato la festa tradizionale, che verrà quindi per l’occasione corredata dalla presenza di un candidato presidente del Consiglio. Non era mai successo, ma c’è sempre una prima volta.