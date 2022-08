Il sarcasmo di Calenda: “L’unico modo per lavorare con Renzi è litigando” | VIDEO

Nelle ultime ore e in seguito alla rottura di Calenda con Letta, si discute del possibile accordo tra Calenda e Renzi in vista delle prossime elezioni politiche. In questa prospettiva, fa discutere e sorridere un intervento del segretario di Azione, ospite a La corsa al voto in onda su La7.



La battuta di Calenda su Renzi

Dice Calenda che con Renzi ha lavorato ma discusso spesso e che l’unico modo per ottenere qualcosa da lui, o costruire qualcosa insieme a lui, è litigare. Aggiunge una battuta scanzonata in dialetto romanesco, dicendo che se non facesse così correrebbe il rischio di “essere mangiato per colazione”. Sottolinea poi alcune delle differenze di pensiero tra i due: il leader di Azione non ha condiviso l’accordo di Renzi con i 5 stelle e dice di non essere favorevole all’abolizione totale del reddito di cittadinanza. Nonostante questi disaccordi è possibile, secondo Calenda, trovare una via comune in quanto le due posizioni sono, a suo avviso, «molto compatibili».

La strada verso l’accordo tra Calenda e Renzi

Secondo alcune fonti di Italia Viva sarebbero ancora aperte due strade, o la corsa in solitaria o con Calenda, come scrive Adnkronos: “La prima e quella di una corsa in solitaria con il nome Renzi sulla scheda e l’accordo con alcuni simboli tra cui la Lista civica nazionale di Federico Pizzarotti e la lista Moderati di Mimmo Portas. La seconda è quella di un accordo con Azione per una lista unitaria”.

Il leader di Italia Viva si è reso disponibile all’alleanza con Azione proprio questa mattina, sia sulle pagine de Il Messaggero che a La7, ma le risposte di Azione sembrano fredde e alcuni dirigenti di Italia Viva si dicono scettici rispetto a una possibile risposta positiva di Calenda all’accordo tra i due partiti in corsa alle prossime elezioni di cui si discute in queste ore.