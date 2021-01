La crisi di governo raccontata come il calciomercato

Proprio poco fa la notizia che Luigi Vitali, il senatore berlusconiano che poche ore fa garantiva di voler appoggiare Giuseppe Conte ha ritirato il suo sostegno. Proprio come avviene durante il periodo del calciomercato l’acquisto di nuovi “Costruttori” si aggiorna di ora in ora. E così ieri durante la Maratona Mentana Gianlunca Di Marzio, giornalista sportivo di Sky Sport, ha prestato la sua voce e la sua ironia per illustrare la crisi come se fosse una questione sportiva:

Campagna acquisti, prestito secco, prestito con diritto di riscatto: tutti i termini del calciomercato si adattano perfettamente alla situazione politica. Ad esempio l’abbandono di Sandra Lonardo viene descritto da Di Marzio come un “trasferimento saltato”. Insomma la situazione è grave ma non è seria.