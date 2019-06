I bus di ATAC fermi a Bologna perché manca l’ok di Virginia Raggi

I bus di ATAC che dovrebbero contribuire a svecchiare il vetusto parco macchine della municipalizzata dei trasporti romana sono fermi a Bologna perché la giunta Raggi non è ancora riuscita a trovare la formula per la cessione:

La giunta di Virginia Raggi non è riuscita a trovare una formula, che sia una donazione o un comodato d’uso. Se n’è discusso l’altro ieri, quando in gran segreto il presidente e ad dell’Atac, Paolo Simioni, è salito in Campidoglio per conferire con la sindaca. Ma la soluzione non si è trovata. E allora continuano i problemi.

All’una di pomeriggio di ieri circolavano solo 640 bus, contro i 1.300 programmati. Risultato: 15 linee soppresse, tra cui la 089,dove viaggiano alcuni veicoli semi-nuovi, appena noleggiati. Ma il grosso dei disservizi è dovuto al parco mezzi obsoleto. Il Comune un anno fa ha ordinato 227 navette, prodotte in Turchia. Le prime 50 sono arrivate in Italia ma all’Atac ancora non ne hanno vista una.