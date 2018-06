Eleonora Brigliadori è sul lastrico dopo l’esclusione da Pechino Express

“Avevo bisogno di partecipare a Pechino Express perché non ho mai vissuto di rendita e ho bisogno di lavorare. Mi hanno ridotto sul lastrico, ma io non elemosino la pietà di nessuno”: E leonora Brigliadori in un’ intervista a Oggi ha raccontato le conseguenze della sua esclusione da Pechino Express dopo le parole su Nadia Toffa. L’attrice sostiene di non aver fatto riferimenti a Nadia Toffa: “Non ho fatto nomi né riferimenti a nessuno. Ho solo citato un proverbio… se vedo qualcuno che, causando ‘il suo mal’, si affida alla chemio, tutto quello che posso fare è soffrire per lui – afferma – Ho avuto un carcinoma epatico, un tumore al seno e un fibroma. Li ho affrontati per via spirituale, e li ho sconfitti tutti…”. E sulla Rai, che ha definito le sue dichiarazioni “in contrasto con la missione e i valori di servizio pubblico”, dice: “Quando hanno accettato la mia candidatura conoscevano il mio passato e le mie idee. Il programma poi è registrato e non c’era rischio di mandare in onda mie dichiarazioni poco gradite. Avevo bisogno di partecipare a Pechino Express perché non ho mai vissuto di rendita e ho bisogno di lavorare. Mi hanno ridotto sul lastrico, ma io non elemosino la pietà di nessuno“.

Intanto oggi alla presentazione dei palinsesti il direttore di Rai 2 Andrea Fabiano è tornato sul caso: le parole di Eleonora Brigliadori sul tumore della conduttrice delle Iene Nadia Toffa sono “inaccettabili” e, al di là della condivisione o meno delle scelte di Brigliadori di puntare sull'”autoguarigione”, la sua presenza alla trasmissione Rai Pechino Express non era più possibile. “Un conto sono le teorie deliranti che uno puo’ avere, ma e’ un altro conto se poi si applicano a una persona. Erano parole inaccettabili ed e’ stata esclusa”. “I contratti si rescindono – ha aggiunto, e poi eventualmente “ci sono dei giudici che decidono”.