«Brexit, la sospensione del parlamento di Boris Johnson è illegale»

Una volta l’Italia era la barzelletta d’Europa, poi per fortuna è arrivata la Brexit: la Corte suprema britannica ha deciso che la sospensione del Parlamento voluta dal premier Boris Johnson è “illegale, nulla e senza effetto”. Lo ha dichiarato la presidente della Corte, Lady Hale, comunicando la sentenza unanime degli undici giudici della Corte. I deputati chiedono ora di riprendere “al più presto” i lavori della Camera dei Comuni.

Lo speaker dimissionario della Camera dei Comuni, John Bercow, ha quindi chiesto che “I lavori in Parlamento riprendano subito, senza ulteriori ritardi”. Gli undici giudici hanno deciso all’unanimità che la decisione di Johnson che ha chiesto alla regina di sospendere il parlamento per cinque settimane fino al 14 ottobre, due settimane prima della Brexit, è “illegale, nulla e senza effetti”.

Il parlamento britannico potrà quindi essere riconvocato “il più presto possibile”, ha sottolineato la Corte suprema britannica, dopo aver stabilito che la sospensione decisa fino al 14 ottobre dal premier, Boris Johnson, è “illegale”. “Spetta al Parlamento, e in particolare ai presidenti delle due Csmere, decidere cosa fare dopo. A meno che non vi siano regole parlamentari di cui non siamo a conoscenza, possono adottare misure immediate per consentire a ciascuna Camera di essere riconvocata”, ha stabilito la corte.

E ora fioccano le richieste a Johnson di farsi da parte. La prima a parlare di dimissioni come “la prima cosa decente” che Johnson dovrebbe fare è stata Joanna Cherry, deputata indipendentista scozzese dell’Snp, in prima fila in uno dei ricorsi presentati contro la sospensione. Secondo Cherry, il verdetto stabilisce che “nessuno, neppure un monarca, è al di sopra della legge”. Voci in favore delle dimissioni arrivano anche dal Labour, mentre per la leader liberaldemocratica Jo Swinson, “Johnson non è adeguato a fare il primo ministro”. Esulta anche Gina Miller, l’attivista pro Remain promotrice di un altro dei ricorsi, secondo cui la sentenza non è politica, ma fa valere la legge e ripristina “lo stato di diritto”.

