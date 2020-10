«È arrivata la botrona, siamo in 18»: il bodyshaming della leghista sul peso della consigliera comunale

La consigliera della Lega Laura Barsotti ha dato della “botrona” a una sua collega dello stesso partito nel consiglio comunale di Pisa. La parola, che la Barsotti ha pronunciato in diretta web, è una locuzione dialettale che si usa per indicare chi è in sovrappeso

La consigliera della Lega Laura Barsotti ha dato della “botrona” a una sua collega dello stesso partito nel consiglio comunale di Pisa. La parola, che la Barsotti ha pronunciato in diretta web, è una locuzione dialettale che si usa per indicare chi è in sovrappeso. Raconta Repubblica Firenze:

Tra il brusio della ripresa dei lavori del consiglio comunale di Pisa, video in streaming, si sentono nette le parole: «È arrivata la botrona, siamo in 18». Botrona è un gergo dialettale per indicare una persona sovrappeso. È un’offesa quella che la consigliera della Lega Laura Barsotti si è lasciata sfuggire in diretta web da una stanza di casa sua, nei confronti della collega dello stesso partito, Emanuela Dini. Il video che documenta l’episodio di body shaming ha girato molto sulla Rete. «Ho pianto sì, ero così avvilita e dispiaciuta -racconta Emanuela Dini il giorno dopo – Non è la prima volta che mi capita di essere vittima di queste frasi. È successo altre volte, una sempre da parte della stessa consigliera…». Barsotti non ha chiesto scusa: «No, non ho ricevuto da lei nessuna telefonata» racconta Dini che invece ha subito raccolto la solidarietà del sindaco Michele Conti, di altri leghisti e di molti consiglieri e consigliere di opposizione.