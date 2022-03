Boris Romantschenko, morto sotto le bombe di Putin dopo essere sopravvissuto all’Olocausto

Un sopravvissuto all’Olocausto è stato ucciso nella sua casa nella città ucraina di Kharkiv, secondo un tweet tratto da un resoconto commemorativo del campo di concentramento di Buchenwald: “Boris Romantschenko – si legge – è sopravvissuto ai campi di concentramento di Buchenwald, Peenemünde, Dora e BergenBelsen. È stato ucciso venerdì scorso in un’esplosione nella sua casa di Kharkiv, in Ucraina. Aveva 96 anni. Siamo sbalorditi”.

Boris Romantschenko survived the concentration camps #Buchenwald, #Peenemünde, #Dora and #BergenBelsen. Now he has been killed by a bullet that hit his house in #Charkiv, #Ukraine. He was 96 years old. We are stunned. pic.twitter.com/ZZIK2OdbAu

