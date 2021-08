L’incredibile teoria di Borghi che pensa di non essere pagato dai soldi di tutti gli italiani

L’uomo economico della Lega, il Deputato Claudio Borghi non ha forse le idee troppo chiare su come funzionano gli stipendi dei parlamentari. In un battibecco da social di cui Borghi è spesso protagonista emerge una risposta diventata in poche ore virale.

No non credo proprio che lei mi paghi, io sono pagato da chi mi ha votato quindi dubito da lei. — Claudio Borghi A. (@borghi_claudio) August 29, 2021

Una visione del fisco quantomeno innovativa quella offerta da Borghi: secondo il leghista infatti, non sono tutti i contribuenti a pagare il suo stipendio ma solo quelli che hanno votato Lega.

Dai social lezione di contribuzione al leghista Borghi: con i soldi degli italiani si pagano tutti i politici, anche quelli che non sanno

Borghi però non si ferma, così in direzione ostinata e contraria argomenta la sua tesi. Per fortuna esistono i 140 caratteri, in cui è possibile anche fare errori di grammatica.

Ma anche no, in un sistema sostanzialmente proporzionale come il nostro è facile dimostrare che in pratica ogniuno si paga i propri rappresentanti. Agevolo noto schemino. Se fa fatica a capirlo me lo dica che lo rispiego. pic.twitter.com/FXuin9T1hS — Claudio Borghi A. (@borghi_claudio) August 29, 2021

La reazione dei social è impietosa. In tanti, tantissimi, provano a spiegare che i politici sono pagati con fondi pubblici, e quindi di tanti contribuenti.

parlamento è come stadio, purtroppo con soldi di biglietto si paga stipendio di tutti e 11 giocatori, anche di quello scarso che fa prendere gol a nostra squadra#borghi https://t.co/yfXlTrc23y — Vujadln Boskov (@VujaBoskov) August 30, 2021

Tra i commenti anche alcuni geniali che rimettono al centro il lume della ragione.

Io sono fortunato, ho votato @civati che non è stato eletto, quindi con le mie tasse non pago nessun parlamentare.

Evvai.#Borghi pic.twitter.com/MeKEeMsOJg — Yon Yonson (@Yon_Yonson71) August 30, 2021

Speriamo per le prossime volte che il deputato anti-euro, promotore tra gli altri dell’uscita dalla moneta unica dell’Italia domani sia più preparato. Non sui conti pubblici, di cui non ci interessa granché ma almeno su chi lo paga. Così che almeno abbia rispetto per il suo datore di lavoro.