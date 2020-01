C’è uno strano giallo intorno a una cena di finanziamento a sostegno della candidatura di Stefano Bonaccini dallo chef stellato Massimo Bottura a mille euro a coperto nel convivio spazio eventi di Modena. A dare il via alle danze è Libero, che stamattina pubblica sul quotidiano un articolo in cui attribuisce il tutto al capogruppo della Lega a Modena Stefano Bargi. La cena era organizzata, secondo il volantino pubblicato sul quotidiano, lunedì 20 gennaio alle ore 20.

Bonaccini e la strana storia della cena da mille euro da Bottura a Modena

“Oggi si apprende che il governatore uscente della Regione, Stefano Bonaccini, ha organizzato per questa sera una cena elettorale al Convivio di via Ginzburg 39, a Modena, a cura dello chef stellato Massimo Bottura, al costo di 1.000 euro a persona. Chissà quanti cassintegrati delle coop Unieco, Orion, Coopsette, e quante famiglie tradite dal prestito sociale di Cmr, parteciperanno al banchetto sellato”. Cosi’ in una nota il capogruppo della Lega in Regione, capolista del Carroccio a Modena, Stefano Bargi. Aggiunge Bargi: “Se il Pd intende rappresentare in questo modo la sinistra operaia e le classi meno abbienti, vien da pensarla come il segretario Zingaretti: questo Pd s’ha da sciogliere”. In ogni caso, per Bargi “una cosa e’ certa”: dopo il voto di domenica basta “cene da 1.000 euro a testa”. La prima fonte dell’articolo è il giornale online ReggioReport, che viene ripreso in mattinata da La Pressa.

Bonaccini ieri sera intorno alle 23 era in diretta da Nicola Porro a Quarta Repubblica:

Questo è il luogo da cui Bonaccini era in collegamento alle ore 23:

Intanto l’Huffington Post aveva pubblicato un articolo con la notizia che è stato nel frattempo cancellato:

Insomma, da una parte se Bonaccini si trovava da una parte (in diretta su Rete4) non poteva essere alla cena organizzata in suo sostegno da Bottura (come ha scritto Libero); dall’altra a leggere bene il volantino che pubblicizza l’evento non c’è scritto che Bonaccini sarà presente alla cena ma questa potrebbe essersi benissimo svolta nel frattempo. Siamo comunque in attesa di risposte dallo staff del candidato.

***ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO***

Leggi anche: La stranissima storia della terribile “aggressione antifascista” ad Italia Ardita