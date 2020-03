Biocontenimento BSL-4: il falso messaggio sul mondo che si ferma se non si arresta l’epidemia

Su Facebook e Whatsapp da qualche ora circola un messaggio che annuncia che la Protezione Civile insieme al governo il 15 marzo dichiarerà il “Biocontenimento BSL-4“, ovvero “il più alto grado di controllo” e che prevede che “il mondo si fermerà completamente per 21 giorni. Borsa, parlamenti, scuole, aeroporti, treni, uffici, attività commerciali.. tutto” e altre cose catastrofiche che non vi stiamo a dire.

Il dipartimento della protezione civile, in collaborazione col governo ha deliberato che il 15 marzo se l’epidemia non è stata contenuta verrá dichiarato il biocontenimento BSL-4. Il più alto che prevede protocolli di contenimento estremamente stringenti.

Se l’oms dichiara la pandemia significa che il mondo si fermerà completamente per 21 giorni. Borsa, parlamenti, scuole, aeroporti, treni, uffici, attività commerciali.. tutto. Solo un membro per ogni nucleo famigliare sarà dotato del kit necessario per recarsi ai checkpoint militari approntati per i rifornimenti necessari. Nessun’altra potrà lasciare la quarantena domiciliare, malato o sano, grave o no. Dopo 21 giorni sapremo che il virus è sconfitto ma faremo la conta di un isolamento così rigido.