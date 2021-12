Super Green pass, arriva il biglietto elettronico per treni e bus che lo includerà

Lunedì 6 dicembre entrerà in vigore il decreto che ha istituito il Super Green Pass e l’estensione, anche per altri aspetti, della “vecchia” certificazione verde. Come ormai noto – visto che il documento approvato dal Consiglio dei Ministri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale -, la verifica del Green Pass sarà estesa anche all’utilizzo dei mezzi pubblici e ai viaggi in treno (non più solo, quindi, quelli a lunga percorrenza e alta velocità). Ed è da qui che è sorto l’interrogativo: come procedere con i controlli?

Green Pass mezzi pubblici, arriva il biglietto elettronico anche per i treni?

L’ipotesi al vaglio del governo, che deve prendere una decisione nel giro di poche ore, visto che mancano pochi giorni all’entrata in vigore del provvedimento, è quella dell’introduzione di un biglietto elettronico, rilasciabile solamente previa presentazione e attestazione della certificazione verde. Il quotidiano Il Messaggero spiega:

Si lavora anche sull’introduzione di un e-ticket (biglietto elettronico) che già contenga l’informazione basilare: dirà se il titolare ha il Green pass, se è di tipo normale (dunque anche con test antigenico) o rafforzato (solo con vaccino o superamento della infezione).

Il tempo scorre veloce e si dovrà decidere in fretta su questa ipotesi per consentire un più snello e rapido lavoro di verifica sui Green Pass mezzi pubblici e treni. Perché se il numero di persone che utilizzano bus, metro e tram per spostarsi all’interno della città è enorme, non è da sottovalutare neanche la questione degli spostamenti tra Regioni. Da lunedì prossimo, infatti, i viaggi da una Regione ad alto livello di circolazione del virus (ovvero quelli in zona Arancione) saranno consentiti solamente alle persone vaccinate (che, dunque, hanno o avranno il Super Green Pass).

L’ipotesi di un biglietto elettronico, dunque, non è così peregrina ed è stata anche confermata – anche se ancora in fase di valutazione – dal Ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini: “È allo studio il passaggio al biglietto elettronico che contenga informazioni sul possesso del Green pass. Si tratta di un’occasione per un salto di qualità implementando e-ticket e trasformare crisi in opportunità”. Ovviamente, la linea temporale impedirà di dare il via a questa iniziativa in tempi brevissimi, anche se il sistema sembra essere molto semplice: basterebbe, infatti, far “comunicare” i vari sistemi (salvaguardando, come già accade con il Green Pass, i dati dei cittadini) e procedere con l’emissione di questi e-ticket-

Per il momento, però, si dovrebbe partire con i controlli a campione a bordo dei mezzi pubblici (mentre sui treni, come già accade per quelli a lunga percorrenza) dovrebbe avvenire una verifica in loco per tutte le persona a bordo. Poi, qualora si dovesse arrivare a una sintesi, si potrebbe arrivare al famoso biglietto elettronico che contiene il Green Pass mezzi pubblici e treni.

(foto IPP/MIPA)