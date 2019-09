Così Berlusconi regala Mediaset a Salvini

Silvio Berlusconi torna a fare l’amicone di Matteo Salvini. Mentre il Capitano continua a riferirsi a lui in pubblico come “il passato” e porta Giovanni Toti a manifestare in nome del nuovo centrodestra, il Cavaliere pranza con il leader della Lega e si accorda sulle candidature alle prossime regionali. Prefigurando anche qualche regalino in termini di visibilità. Racconta oggi il Fatto che nell’incontro tra i due si è fatto il punto sulle candidature:

A PARTIRE dall’Umbria, dove il leader forzista ha dato il via libera alla candidatura della leghista Donatella Tesei (ex FI), con accordo di massima pure sulle altre: a FI spetteranno i candidati in Campania, Calabria e Toscana; alla Lega in Emilia-Romagna (con Lucia Borgonzoni) e appunto in Umbria; mentre FdI ha già incassato l’Abruzzo. Giorgia Meloni forse non sarà contenta e punterà i piedi, si vedrà. Berlusconi ottiene pure, per il momento, la sparizione dai radar di Giovanni Toti.

Ieri, infatti, per tutto l’incontro si è parlato di centrodestra a tre punte (Salvini-Meloni-Berlusconi). Ma il governatore ligure c’è, ha appena consumato la scissione in Parlamento (5 deputati e 4 senatori) e sarà anche lui in piazza il19 ottobre. L’ex Cavaliere, poi, avrebbe ottenuto pure uno stop alla campagna acquisti di Lega e FdI trai forzisti. E sul tavolo dell’intesa il leader azzurro ha squadernato anche le tv, mettendo a disposizione del Capitano i programmi d’informazione Mediaset. “Se in Rai, data la nuova aria, t’inviteranno di meno, verrai da noi …”, ha assicurato Silvio a Matteo.

E infatti dopo il flop da Vespa Salvini si è accomodato da Del Debbio che gli ha apparecchiato la trasmissione l’altroieri.

