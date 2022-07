Chi crede di convincere Berlusconi promettendo il dentista gratis e “mille euro” alle nonne e alle mamme? | VIDEO

Continua la campagna elettorale di Silvio Berlusconi a colpi di “mille euro”. Ad aggiudicarseli, nei discorsi dell’ex Cav, questa volta sono “tutte le nostre mamme e tutte le nostre nonne”. “Vogliamo dare serenità a tutte quelle persone che non hanno potuto versare i contributi – ha detto in un’intervista televisiva a Zona Bianca su Rete4 – ma che hanno lavorato più di tutti, senza sosta in casa il pomeriggio, la sera, qualche volta la notte, di sabato, di domenica, durante le ferie. A loro garantiremo mille euro al mese per tredici mensilità, abbiamo già fatto i nostri conti su come trovare i fondi”. Lo stesso tetto era stato fissato dal leader di Forza Italia nelle promesse di aumento delle pensioni minime, in un discorso che ancora una volta guarda al passato del Paese e non al futuro, fatto di giovani che ad oggi acquisiscono sempre più consapevolezza del fatto che a una pensione non arriveranno mai.

“Garantiremo 1000 euro a tutte le nostre nonne e a tutte le nostre mamme”

Così @berlusconi a #zonabianca pic.twitter.com/psZ9xzsZYf — Zona Bianca (@zona_bianca) July 28, 2022

Chi crede di convincere Berlusconi promettendo il dentista gratis e “mille euro” alle nonne e alle mamme?

Ma non c’è soltanto la cuccagna degli assegni a tre zeri per tutti nelle promesse di Berlusconi: l’ultimissima novità, della quale ha parlato ieri sera, è il “dentista gratuito anche per impianti costosi”. Un provvedimento aperto a tutti? Ma certo che no. “Per gli anziani che non hanno possibilità di averlo”, c’era bisogno di chiederlo?

Berlusconi: “Daremo agli anziani il dentista gratuito per impianti costosi” #campagnaelettorale

Surreale ✈️ #zonabianca pic.twitter.com/IBBELFz0Az — Il Grande Flagello (@grande_flagello) July 28, 2022



Ma l’ex Cav si sente anche giovanile, e infatti ha annunciato di voler fare campagna “anche sui social network” e “con delle presenze due volte alla settimana su Internet” con “dichiarazioni sui social non superiori a 3 minuti, quindi molto concentrate”. “Farò intervista sui quotidiani – ha aggiunto – spero ogni giorno, e sarò in radio”. Nella convinzione di poter portare il suo partito “almeno al 20%”. Nell’ultima supermedia Agi-YouTrend gli Azzurri sono a quota 7,8%. In bocca al lupo.