Berlusconi spiega come vuole comprare grillini con ottomila euro

Silvio Berlusconi ha intenzione di lavorare ai fianchi il governo Lega-M5S come fece per l’esecutivo Prodi tra 2006 e 2008. L’obiettivo scoperto del Cavaliere è di costruire un governo di centrodestra con Forza Italia e Fratelli d’Italia e alla presentazione dell’ultimo libro di Bruno Vespa ha spiegato la sua strategia, oggi riportata da Antonello Caporale sul Fatto Quotidiano:

Se Salvini torna con lui “sarà sicuramente premier”. È sempre lui. E con lui c’è sempre Vespa che detiene, insieme a Costanzo e Baudo, la golden share sulla televisione. Passano gli anni ma lui è lì, col suo Porta a Porta, i libri, le confessioni, le interviste. Nessuna rivoluzione potrà abbatterlo. Mai lascerà la poltrona. Figurarsi Berlusconi. E insieme fanno una bella coppia, dentro questo salone carico di ornamenti, di proprietà della famiglia Paladino, la cui manager Olivia, figlia di famiglia, bionda, trentottenne, longilinea, di portamento elegante, è la fidanzata del premier Giuseppe Conte.

La strategia del Cavaliere prende evidentemente le mosse dalla vicenda di Matteo Dall’Osso ma a quanto pare si sposta anche più in là: il ragionamento di Berlusconi è che i grillini si avvicineranno a Forza Italia perché essendo alla loro seconda legislatura hanno interesse a tenere in piedi la legislatura il più possibile ma non serve loro rimanere sulla scia del governo Conte: