Befana, Piazza Navona è Piazza Tredicine

Venti posti sui quarantadue disponibili per la storica Befana di Piazza Navona saranno assegnati ai Tredicine e ai loro familiari. Come da tradizione, e grazie al MoVimento 5 Stelle che l’ha rinnovata, quest’anno migliorano il risultato dell’anno scorso, quando vennero assegnati loro 17 banchi su 42 disponibili (e su 30 effettivamente assegnati). Camilla Mozzetti sul Messaggero racconta i dettagli dell’accordo di quest’anno:

Come si mette quest’anno? L’amministrazione sotto input del neoassessore al Commercio, Carlo Cafarotti – che aveva promesso una «festa di qualità»–, ha messo a bando i posteggi non assegnati nella precedente edizione. Diciannove posteggi complessivi: 1 per i libri dei bimbi, 14 per l’artigianato, 1 per la zampognetta, 2 per i giocattoli e 1 per gli spettacoli viaggianti.

Stefano Tredicine si prende il banco dei libri e il secondo per i giocattoli, mentre il primo va a Pierina Maria Franceschelli, moglie di Dino Tredicine e parente della madre del più noto Giordano, finito nei guai nel processo Mafia Capitale. Infine Dino si prende il banco della zampognetta che non rientra nel comparto commerciale ma “fa numero” a favore della famiglia. Non conquistano spazi nell’artigianato solo perché i loro affari non hanno mai toccato il settore ma basta aggiungere queste nuove assegnazioni a quelle dello scorso anno per capire come nei prossimi sette anni avranno campo libero.