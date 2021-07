Lo avevano detto già dalla prima partita degli Europei in Bulgaria: quel bikini “è sessista e imbarazzante”. Ma sottolineare quello che è palese non è servito alla Nazionale norvegese di beach handball, la pallamano da spiaggia, per evitare una multa, e una possibile squalifica, per aver giocato la finale per il terzo posto in short

La Nazionale norvegese di beach handball si ribella al bikini sessista e viene punita

Anche l’allenatore del team norvegese era d’accordo con le atlete della squadra che avevano scelto come portavoce la loro capitana Katinka Haltvik. La giocatrice aveva spiegato all’emittente norvegese NRK. “Quel bikini è sessista e imbarazzante”. Infatti secondo il regolamento gli uomini possono giocare in short, mentre le donne devono indossareun reggiseno sportivo aderente e uno slip che non copra più di 10 centimetri di glutei. Una vera e propria discriminazione che di fatto è stata cancellata dalle norvegesi che si sono presentate con un outfit simile a quello dei colleghi maschi quando sono scese in campo per giocare la finale per il terzo posto contro la Spagna. Nonostante le minacce di multe e squalifiche da parte della Federazione Internazionale per il mancato rispetto del regolamento. Dalla loro parte le colleghe svedesi e la Federazione norvegese che si è offerta di pagare la multa per la cifra di mille e cinquecento euro che è stata loro comminata. Le atlete hanno perso la partita, e non torneranno in patria con la medaglia di bronzo. Ma di sicuro hanno vinto qualcosa di più importante e duraturo. La stima non solo dei loro connazionali e di tutte le atlete che hanno dovuto subire sulla propria pelle una discriminazione dovuta al dress code, ma anche quella di tante, tantissime donne. Purtroppo la Nazionale di beach handball rischia ancora la squalifica.

foto: screenshot youtube