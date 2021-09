“Se conosce un farmaco efficace al 100% si prenda il Nobel”: come Bassetti zittisce Brosio | VIDEO

I salotti televisivi sono sempre più una bolgia in cui si chiede un parere su tutto a tutti. E nell’ultimo anno e mezzo, quello della pandemia, questa tendenza si è acuita sempre più. Ci siamo trovati davanti a esperti “costretti” a dover discutere con i politici del complotto, smentendo in diretta le loro dichiarazioni, ma anche a trasmissioni che hanno dato spazio a personaggi privi di cultura medico-scientifica che pontificano su vaccini e pseudo-cure. L’ultimo episodio (per il momento, perché accadrà sicuramente anche nel futuro più prossimo vista questa tendenza) di questo lungo “drama” televisivo ha coinvolto Matteo Bassetti contro Paolo Brosio a Zona Bianca, su Rete4.

“Un farmaco che ha il cento per cento di efficacia non esiste. Questa è la medicina, se no si va a chiedere il miracolo a Lourdes.” Matteo Bassetti replica a @paolobrosio #ZonaBianca pic.twitter.com/2luvAxwhAs — Zona Bianca (@zona_bianca) September 15, 2021

Bassetti contro Brosio per i discorsi approssimativi su vaccino e scienza

“Lo conosce un farmaco che ha il cento per cento di efficacia? Io non lo ho ancora conosciuto. Se lei ce l’ha il farmaco ideale prende il premio Nobel. Perché un antibiotico che funziona al cento per cento non esiste, un anti-tumorale che funziona al cento per cento non esiste, un anti-ipertensivo che funziona al cento per cento non esiste”. La discussione prosegue per alcuni secondi con Paolo Brosio che mantiene la sua posizione scettica riguardo l’eventualità di un obbligo vaccinale (in discussione da settimane, ma più a livello mediatico che a livello governativo).

Ma il discorso di Bassetti contro Brosio prosegue, con i due che continuano ad accavallarsi senza lasciare spazio l’uno all’altro. Il giornalista/opinionista televisivo continua a ribadire la sua contrarietà all’obbligo perché sostiene che il vaccino non dia la certezza (al cento per cento, mantra di questo breve estratto) di non infezione – senza sottolineare l’effetto sulla prevenzione delle forme più gravi della malattia Covid -, mentre l’infettivologo prova a spiegare quali siano i principi alla base di ogni prodotto medicale e farmaceutico: “Questa è la medicina, mi spiace. Sennò si va a chiedere il miracolo a Lourdes. E non non facciamo i miracoli”.

(foto: da Zona Bianca, Rete4)