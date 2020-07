Come la Basilicata governata dal centrodestra ha lasciato senza stipendio i medici delle «Unità Covid»

La Gazzetta del Mezzogiorno oggi racconta che i medici «ingaggiati» per dare vita alle Unità Covid in Basilicata non hanno preso nemmeno un euro da quando sono in servizio:

Le squadre sono state istituite alla fine di marzo e operano dai primi di aprile. Oggi, 2 luglio, nessuno dei medici delle dieci Unità Covid (4 a Matera e 6 a Potenza, tutte attestate alle aziende sanitarie di competenza territoriale) ha ricevuto lo stipendio. Al di là dell’impegno professionale che andrebbe sempre riconosciuto, c’è anche da dire che molti dei medici inseriti nelle Unità Covid sono neolaureati, senza un’altra fonte di reddito. C’è qualcosa nel sistema dei pagamenti che si è inceppato. E pare che sia un problema soltanto lucano, perché – da informazioni raccolte dagli stessi medici – in altre regioni i colleghi hanno ricevuto regolarmente le spettanze. Cosa abbia determinato questo blocco dei pagamenti non è chiaro. Lo stesso Ernesto Esposito, capo della Task force regionale e dirigente del Dipartimento Sanità, dice di non aver avuto indicazioni precise, se non la segnalazione di non meglio precisati problemi tecnici. Proprio ieri Esposito ha ricevuto una delegazione di medici delle Unità Covid per esaminare la situazione.