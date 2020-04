Barillari ha appena trovato il vaccino per il Coronavirus (no, anzi, ha solo capito male)

Davide Barillari, consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle ed espertissimo del tema, ha appena trovato un vaccino per il Coronavirus SARS-COV-2. O meglio, ha capito male quello che ha detto Nicola Zingaretti. Ieri sera Barillari ha infatti pubblicato questa nota in cui si riferisce a COVID-19 e sostiene che ci siano degli “ipervaccinisti” (categoria dello spirito inesistente) che “ordinano di renderlo obbligatorio per gli anziani”.

Nicolino Zingaretti in persona garantisce che questo vaccino sarà assolutamente sicuro, senza reazioni avverse o danni gravi, e soprattutto efficace su un virus che a settembre sarà già mutato? Senza che nel Lazio esista un sistema di vaccinovigilanza attiva per valutarne tutti gli effetti? Senza nemmeno sapere se stiamo inoculando un vaccino a persone che hanno già sviluppato in questi mesi un’immunità e senza nemmeno poi monitorarne le complicanze, in alcuni casi anche gravi ? (la legge 210/92 è ancora in vigore)

Zingaretti decide di saltare tutti questi controlli, tanto non servono. Non è ancora pronto il vaccino, ma nel Lazio sarà obbligatorio fra 5 mesi…saltando a piè pari i trial, gli studi e le 3 fasi previste per garantirne sicurezza ed efficacia sull’uomo (o considerando queste fasi fondamentali di sperimentazione clinica già superate con successo).

Di più: l’acutissimo Barillari ha già trovato un colpevole.

Il vaccino lo produrrà lo Stato italiano, oppure facciamo un altro enorme regalo agli azionisti di qualche multinazionale farmaceutica privata (magari proprio la Advent-Irbm) ?

Ma c’è un problema: come spiega anche l’articolo che lui stesso linka nello status e come ha detto lo stesso Zingaretti non si sta parlando del vaccino per il Coronavirus SARS-COV-2, che, appunto, ancora non esiste. Si parla invece del “normale” vaccino antiinfluenzale:

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato l’ordinanza, su proposta dell’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, per rendere obbligatoria la vaccinazione antinfluenzale e anti pneumococcica per tutti i cittadini over 65 anni e tutto il personale sanitario. Secondo quanto rende noto la Regione Lazio, «l’obbligo sarà a decorrere dal 15 settembre 2020 in concomitanza con l’inizio della campagna di vaccinazione regionale. Il provvedimento riguarderà circa 2,2 milioni di persone tra anziani e personale medico e paramedico.