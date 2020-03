Barbara Saltamartini: la festa della leghista ai tempi del Coronavirus

La deputata della Lega Barbara Saltamartini ha pubblicato su facebook le foto della festa che si è svolta ieri in una casa privata a Terni per celebrare la vittoria della candidata leghista Valeria Alessandrini alle suppletive in Umbria. E questo nonostante il decreto del governo con le misure contro il coronavirus, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, che sconsiglia esplicitamente gli assembramenti di persone anche nelle zone dove il contagio è meno diffuso. La Saltamartini ha approfittato del post per fare anche gli auguri a Matteo Salvini:

Non era facile né scontato vincere anche questa sfida elettorale.

Il momento delicato in cui vive tutta l’Italia a seguito dell’emergenza coronavirus; i tanti ostacoli incontrati, quelli che hanno remato contro… Ma ancora una volta abbiamo raggiunto l’obiettivo!!! Da questa sera l’Umbria, e la Lega, ha un senatore in più a rappresentare le esigenze del territorio in parlamento, Valeria Alessandrini.

Un parlamentare che saprà essere, insieme agli altri deputati e senatori umbri della Lega, di grande supporto alla Presidente Tesei e ai comuni. Sono fiera di quanto abbiamo raggiunto, del lavoro che da più di un anno svolgo nel ternano … questa vittoria conferma ancora una volta che state sul territorio, lavorare sodo, paga sempre. Un grazie speciale debbo farlo a quelli militanti, eletti ed iscritti leghisti senza i quali tutto ciò non sarebbe stato possibile!!!

Ps tanti auguri da tutti noi di buon compleanno a Matteo Salvini

Inutile sottolineare che in poco tempo i commenti su facebook si sono riempiti di critiche:

