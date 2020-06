La bandiera nazista che sventola a Campolongo Maggiore

“Intendo portare alla sua attenzione il grave atto di vilipendio che da alcune settimane ormai viene reiterato nel Comune di Campolongo Maggiore, dove un cittadino espone platealmente, nel giardino di casa, una bandiera di guerra recante simbologia nazista”. Inizia così la lettera inviata dal deputato veneziano Nicola Pellicani (Pd), al prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto, per denunciare quanto sta avvenendo a Campolongo Maggiore e chiedere un intervento risolutivo.

“Si tratta di un atto inammissibile, uno sfregio morale ed una inaccettabile provocazione a tutta la comunità civile e democratica che ne viene colpita e offesa”, e “il fatto che la bandiera in questione sia considerata cimelio storico di proprietà privata non attenua certo la gravità morale e il forte attacco alla società civile che essa rappresenta”, continua Pellicani sostenendo che quella bandiera debba essere rimossa. “In un momento già così difficile e drammatico per il Paese, non si possono consentire iniziative che feriscono la coscienza democratica della nostra comunità”, conclude il dem: “conoscendo la sua sensibilità su questi temi sono certo la prefettura interverrà a garanzia del rispetto della Costituzione, facendo rimuovere il vessillo, per mettere fine a questa situazione”.

