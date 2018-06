Il contributo da 5mila euro ai rom che aprono un’attività

«Stiamo attivando tutti gli strumenti possibili, compreso un contributo da 5mila euro per chi apre un’attività. Si tratta di accompagnamento al lavoro attraverso i centri di orientamento, una misura che abbiamo approvato un anno fa e che intendiamo potenziare»: Laura Baldassarre, assessora ai servizi sociali del Comune di Roma, parla dello sgombero del Camping River negando che la scelta sia dovuta al governo Lega-M5S e parla con il Messaggero di una terza via tra sgomberi e assistenzialismo che sta seguendo il Campidoglio:

In questi giorni rimbalzano le immagini di moduli abitativi devastati per non far più entrare le famiglie. E subito si può pensare che questa accelerazione e questa violenza visiva siano frutto della nuova intesa di governo Lega-M5S. «Tutt’altro – continua l’assessore -quei moduli abitativi sono del Comune e da tempo i rom sanno che devono essere rilasciati. Peccato che le famiglie abbiano rifiutato, nonostante le misure messe in piedi dall’amministrazione, misure che altri romani non hanno mai avuto».

Baldassarre tiene a sottolineare, mentre si lancia in appelli, due fatti abbastanza noti: il sistema dei campi «venne introdotto dal ministro Roberto Maroni dieci anni fa e l’Unione Europea ci obbliga a superarlo, per fortuna». Non solo, dietro la gestione di questi ghetti a Roma sono 7 i campi autorizzati e una decina quelli tollerati per un totale di 5mila persone – si celavano gli affari di Buzzi e Carminati, il mondo di mezzo che diceva: «Con gli zingari si fanno più soldi che con la droga». Dunque facendosi forza su questi assi, Baldassarre e quindi Raggi provano a cambiare paradigma. Senza salire sulla ruspa di Salvini. «Non serve l’approccio assistenzialista, non serve la ruspa. Anzi, a questo proposito: una cosa sono le parole, un’altra i fatti, che come stiamo vedendo hanno una loro complessità».