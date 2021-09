Bagno di folla per Giuseppe Conte ospite della Festa dell’Unità a Bologna

Bologna ha risposto con grande affetto alla presenza di Giuseppe Conte durante la Festa dell’Unità. Tantissimi i cittadini accorsi, soprattutto nel capoluogo emiliano dove tra poche settimana si andrà al voto. Il candidato emerso delle primarie interne al centro sinistra sembra lanciato verso una. grande vittoria, obiettivo è naturalmente il primo turno. Tra i partiti della coalizione appartenenti alla macroarea del centrosinistra il tema politico rimane quello del rapporto di collaborazione tra dem e pentastellati. E sull’alleanza strutturale col Pd, il leader del Movimento cinque stelle spiega che “Non è freddezza. Non credo sia il momento di tuffarci in una alleanza strutturale, dobbiamo costruirla. Sto ri-ossigenando il M5S, datemi un po’ di tempo. Voi anche avete bisogno di lavorare”, risponde Giuseppe Conte, ospite della Festa dell’Unità di Bologna. “Continuiamo a dialogare intensamente con lealtà”, ha proseguito l’ex premier rivolgendosi alla platea dem. “Quello è il nostro obiettivo, lavorare in una direzione comune, ma ci dobbiamo arrivare non con fusioni fredde o operazioni dall’alto, forzate”.

Bagno di folla per Giuseppe Conte durante il tour sulla via Emilia

La nuova guida del Movimento è salito sul palco con piglio da guida per le masse del centrosinistra. Prima una standing ovation per lui e dopo che la giornalista Fiorenza Sarzanini gli ha chiesto se quell’accoglienza fosse una richiesta di alleanza, il leader M5S si è rivolto al pubblico, domandando: “Questa è una richiesta di alleanza?”. La risposta della platea è stata un forte applauso. Poi Conte è tornato sulla questione reddito di cittadinanza, provvedimento simbolo dei due esecutivi caratterizzati dal Movimento. “Non posso accettare che esponenti di partito che godono di trattamenti privilegiati… vadano a sindacare la soglia della povertà assoluta e a proporre in tv il quesito abrogativo facendosi belli”, il riferimento è a Matteo Renzi che da tempo ha cominciato una vera e propria battaglia contro il reddito di cittadinanza al punto da proporre un referendum abrogativo.