Quelli che si chiedono come sia possibile che un ponte cada in una delle nazioni più industrializzate del mondo dovrebbero dare un’occhiata a quello che succede in Irpinia. Una decina di giorni fa ad Avellino il sindaco del MoVimento 5 Stelle Vincenzo Ciampi ha annunciato la riapertura del Ponte della Ferriera, rimasto chiuso per circa un anno per lavori allo scopo di permettere la realizzazione di un tunnel e con tante promesse, mancate, di riapertura a breve.

Avellino, il ponte va controllato? Sì, ma gratis

Una storia a lieto fine? Proprio no. Perché nei giorni scorsi è stata pubblicata una lettera del sindaco indirizzata al Genio Civile, all’Ordine degli Ingegneri, a quello dei geologi e a quello degli architetti, ai Vigili del Fuoco e alla Soprintendenza in cui l’amministrazione fa sapere di voler procedere al controllo tecnico del Ponte della Ferriera. E qui già qualcuno dovrebbe cominciare a preoccuparsi, visto che il controllo tecnico del ponte dovrebbe essere già stato effettuato prima della sua riapertura ai pedoni e alle automobili. Oppure è stato riaperto senza controlli?

Ma quello che viene scritto successivamente nella lettera fa rabbrividire: il sindaco chiede agli enti “di voler indicare un proprio tecnico, che abbia maturato esperienza nel settore, disponibile a far parte, a titolo gratuito, della Commissione che avrà il compito di verificare” l’agibilità del ponte. E qui siamo ben oltre l’incredibile: perché una commissione si deve prendere la responsabilità di validare o non validare la sicurezza di un’opera che viene usata da centinaia di persone ogni giorno, e deve farlo gratis. “Capite il valore che assume la sicurezza? ZERO. Non ha nessun valore, nessuna risorsa disponibile. Applicate questo messaggio a tutti i livelli e capirete il perché di tante tragedie”, scrive la pagina FB Ingegneria e dintorni. Intanto gli architetti di Avellino hanno già risposto picche:

