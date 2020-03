Attilio Fontana non torna in quarantena anche se ha visto Bertolaso

Vi ricordate la mascherina di Attilio Fontana per dare l’esempio? Beh, stava scherzando. “Io non torno in quarantena”, ha detto il presidente della Regione Lombardia commentando la notizia della positività di Guido Bertolaso. Con Bertolaso, ha spiegato Fontana, “non ho avuto nessun contatto stretto, l’ho visto solo domenica alla Fiera e siamo stati vicini per neanche due minuti”. “Continuo a lavorare”, ha proseguito Fontana spiegando che “seguiremo la procedura che prevede l’isolamento a casa per tutti i contatti stretti e chi deve svolgere servizi essenziali continua a lavorare lo farà con mascherine e con tutti i dispositivi sicurezza e poi la sera si isola. Solo in caso di sintomi viene sottoposto a tampone”. “Mi ha chiamato pochi minuti prima che pubblicasse la notizia su Facebook”, ha aggiunto Fontana. Il 27 febbraio scorso diceva tutt’altro: “Da oggi qualcosa cambierà – sosteneva all’epoca in cui era noto il caso di positività della sua collaboratrice – perché anche io mi atterrò alle istruzioni date dall’Istituto Superiore della Sanità, per cui per due settimane cercherò di vivere in sorta di auto-isolamento che soprattutto preservi le persone che lavorano con me“.

“Oggi ho già passato tutta la giornata indossando per precauzione la mascherina e continuerò a farlo nei prossimi giorni per evitare che qualcuno, se mai dovessi positivizzarmi, possa essere da me a sua volta contagiato”, spiegava all’epoca Fontana. “Quindi quando mi vedrete nei prossimi giorni in questo modo non spaventatevi – aggiungeva indossando in un video su Facebook la mascherina – Sono sempre io e sono pronto a difendere tutti gli altri lombardi che verranno in contatto con me da ogni possibile infezione”. “Io mi auguro che ce ne sarà bisogno per poco tempo – conclude – perché sono convinto che con l’impegno che stiamo mettendo noi e stanno mettendo tutti i cittadini nello spazio di pochi giorni riusciremo a rallentare la diffusione del virus e poi a interromperla. Io comunque ce la metto tutta e sono fiducioso del lavoro che stiamo facendo”.

EDIT ORE 13,56: Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli si è messo in quarantena. Lo rendono noto fonti dell’ente. Ieri Ceriscioli ha partecipato, con guanti e mascherina, a riunioni ad Ancona con l’ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso, che oggi ha annunciato di essere positivo al Covid-19, ma di voler continuare a seguire i lavori alla Fiera di Milano e coordinare l’attività nelle Marche per una struttura da 100 posti letto di terapia intensiva.

