Un tweet della senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli, pubblicato ieri in occasione della Giornata mondiale contro il cancro, ha fatto impazzire la bolla social di no vax, complottisti e hater. “Oggi il cancro si può sconfiggere – ha scritto Ronzulli – soprattutto con diagnosi tempestiva. Purtroppo l’emergenza sanitaria ha causato a livello europeo il rinvio di oltre 100 milioni di screening. Con qualche no vax in meno in meno si sarebbero potuti salvare molti malati di cancro”.

Oggi il cancro si può sconfiggere, soprattutto con diagnosi tempestiva. Purtroppo l’emergenza sanitaria ha causato a livello europeo il rinvio di oltre 100 milioni di screening. Con qualche no vax in meno in meno si sarebbero potuti salvare molti malati di cancro #WorldCancerDay pic.twitter.com/sB2KCv4MLX — Licia Ronzulli (@LiciaRonzulli) February 4, 2022

Una verità certificata dall’Associazione italiana di oncologi medica (Aiom): “Senza un’adeguata programmazione – afferma il presidente Aiom Saverio Cinieri – con assegnazione di risorse e personale, le oncologie non saranno in grado di affrontare l’ondata di casi in fase avanzata stimati nei prossimi mesi e anni”. La variante Omicron sta mettendo in ginocchio anche i reparti di oncologia, mentre l’attività chirurgica programmata è stata sospesa o rallentata, poiché le terapie intensive sono occupate da pazienti con Covid. “I danni per le persone colpite da cancro – aggiunge Cinieri – rischiano di essere molto gravi, in quanto il successo delle cure dipende anche dai tempi brevi entro cui viene eseguito l’intervento chirurgico”.

Gli attacchi dei complottisti a Licia Ronzulli per il collegamento tra no vax e morti di cancro

Dati inconfutabili, come inconfutabile è l’impatto che i non vaccinati hanno sul riempimento delle terapie intensive. L’ultimo report dell’Istituto superiore di sanità attesta che senza alcuna dose di vaccino il rischio di finire in rianimazione per Covid è 27 volte più alto rispetto a chi ha fatto il booster. Ma nonostante ciò c’è chi augura il peggio alla senatrice per aver semplicemente scritto la verità: “Vergognati! Provocatrice da 4 soldi. Tra 7 mesi ti toccherà cercarti un lavoro serio”, “Mio marito è morto di cancro e verrebbe in automatico augurarle di vivere le nostre stesse sofferenze Ma lei non merita nemmeno questa considerazione”, “Con qualche deficiente in meno in Parlamento l’Italia sarebbe un Paese migliore”.

Vergognati! Provocatrice da 4 soldi. Tra 7 mesi ti toccherà cercarti un lavoro serio. — Davide Scifo 🌀 (@strange_days_82) February 4, 2022

Ma lei non merita nemmeno questa considerazione — Simona ♌❤️🖤🧊 (@Msimona69) February 4, 2022