ATAC, le linee di bus deviate per le buche a Roma

A Roma la situazione è talmente disperata ma non seria che le linee di bus ATAC vengono deviate per le buche. Sono in totale 25 i percorsi ATAC e Roma TPL deviate, con decine di fermate soppresse a causa del manto stradale definito “dissestato” con un eufemismo: si va da via dei Cerchi che è chiusa in un tratto e vede le sue fermate spostate in via del Circo Massimo, a via Farini dove addirittura da metà febbraio per dissesto del manto stradale tra via Cavour e via Gioberti, sei linee passano altrove (50 e 105; di notte si spostano anche i bus di N1, N12 e N18). E ancora: via di Torrenova è diventata così impraticabile che è stato disposto lo spostamento del percorso dei bus 053 e 056 così come via di Tor Bella Monaca.

Chiuso anche un tratto di via delle Vigne Nuove mentre all’Ardeatino sono quasi trenta le fermate totalmente soppresse: anche a via di Porta Medaglia due giorni fa è stato deciso di fermare il viaggio della linea 702. A Casalotti, è chiuso al transito dal 3 marzo un tratto di via Rivoli per «lo smottamento della spalletta che costeggia la strada» e i bus 027 e 031 cambiano percorso. Tra la chiusura di via Acilia, via Cagli e via Mar dei Coralli a Ostia, sono 4 le linee che saltano il passaggio su molte vie. E questo è solo l’inizio.