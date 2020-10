Assegno unico per i figli: i fondi a rischio?

C’è il rischio che l’assegno unico per i figli venga collegato alla legge delega per la riforma fiscale e non più alla manovra. Tutto dipende dal via libera ai fondi per la decontribuzione per i lavoratori del Sud

Il Messaggero spiega che c’è il rischio che l’assegno unico per i figli venga collegato alla legge delega per la riforma fiscale e non più alla manovra. Tutto dipende dal via libera ai fondi per la decontribuzione per i lavoratori del Sud. Se non arriva l’ok dall’Unione Europea andranno reperiti in casa utilizzando quelli adesso previsti per l’assegno unico: