Anna Ciriani: le foto della prof candidata alle Europee

Lei si chiama Anna Ciriani, è stata sospesa dall’insegnamento nel 2008 quando venne fuori un suo video, che risale al 2006, da protagonista alla fiera dell’eros di Berlino, ed è attualmente candidata alle elezioni europee nella circoscrizione Italia Meridionale nella lista Popolari per l’Italia.

All’epoca della sospensione la Ciriani andò a difendersi a Canale 5: “Se nella mia vita privata voglio andare alla fiera dell’eros piuttosto che andare a vedere un film di Malena (pseudonimo dell’attrice hard Filomena Mastromarino) posso farlo, l’importante è che in classe ci si comporti bene”, aveva detto la professoressa che poi aveva parlato dei club per scambisti che frequentava e fa una proposta a Barbara D’Urso. “Ma tu sei mai stata Barbara? Devi venire, faresti furore là dentro. Le milf sono gettonate”, dichiara la Ciriani alla presentatrice che non si scompone: “Sai perché non vengo? Perché non ho nessuno da scambiare”.

Oggi è entusiasta della sua nuova avventura politica: “La richiesta è stata dell’ultim’ora e non ci ho pensato due volte ad accettare”, ha rivelato. E ancora: “Sono sempre stata una liberale e penso che le libertà personali vadano tutelate in ogni modo”, ha sottolineato la Ciriani. “La decisione di essere candidata al Sud nasce dalla mia popolarità in tutta Italia: ovunque vada ho sempre avuto consensi perché sono schietta, mi batto contro tutte le discriminazioni, per il riconoscimento delle pari opportunità”. E lei sembra piuttosto felice di tutte queste attenzioni:

Cari amici questo è solo l’ inizio!

GRAZIE A TUTTI PER LA SOLIDARIETÀ CHE STO RICEVENDO IN QUESTE ORE, DA TUTTA ITALIA!

VI AMO! #VOTAANNACIRIANI

Un bacio a tutti dalla Vostra Prof Anna Ciriani

Leggi anche: Luca Morisi e la foto di Salvini con il mitra